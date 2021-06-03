برلمانية أوروبية: أظهرت إسرائيل الفرق بين الإرهاب والديمقراطية في يومين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت برلمانية أوروبية، أن إسرائيل أظهرت الفرق بين الإرهاب والديمقراطية في غضون يومين.

وأضافت عضو البرلمان الأوروبي پينا پيتشيرنو (الحزب الديمقراطي ـ إيطاليا)، في تصريحات صحافية الخميس، أن “خبرين مهمين وردا من إسرائيل في هذه الساعات، انتخاب إسحاق هرتسوغ لرئاسة الجمهورية والاتفاقية الموقعة بطريقة عرضية التي تبعد نتنياهو عن الحكومة بعد عقد من الهيمنة على المشهد السياسي”.

وقالت پيتشيرنو إن “الصورة التي تُظهر زعيم القائمة العربية الموحدة في الكنيست منصور عباس، الزعيم الإسرائيلي المتدين والقومي نفتالي بينيت، ويائير لابيد الذي يقود حزبًا علمانيًا متطرفًا مناهضًا للأرثوذكس، تنطق أكثر من ألف كلمة تكشف عن الفرق بين ديمقراطية إسرائيل وأرض تحكمها (حماس)”.

وذكرت البرلمانية الأوروبية أن “هذه الصورة يجب أن تبقى في أذهان كل أولئك الذين، في انتظار حلقة العنف المؤلمة في الصحف وعلى الشبكات الاجتماعية وفي الجدل المؤسساتي، ينشرون أخبارًا كاذبة عن إسرائيل وهويتها التعددية، ويعرفونها بأنها تتبنى التمييز العرقي، دولة طائفية أو تنتهج الفصل العنصري ضد العرب”.

أعربت البرلمانية الديمقراطية عن “الأمل بأن تضع الحكومة التي ستولد في الأيام القليلة المقبلة على جدول أعمالها، بناء جسر علاقات مع الاتحاد الأوروبي، من واجبها أن تكون كيانًا حاسمًا بالنسبة لمصير المنطقة الجيوسياسي”.