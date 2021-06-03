قلق أوروبي من تعديلات دانمركية على قوانين الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أنها تشاطر المؤسسات الدولية القلق بعد تصويت البرلمان الدانمركي على تعديلات قانونية تسمح بنقل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة لدراسة طلبات لجوئهم هناك.

وتخشى بروكسل ألا يتوافق هذا النص، الذي لم تتم المصادقة عليه نهائياً بعد، مع التزامات الدانمرك بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.

وترى المفوضية أن المعالجة الخارجية لطلبات لجوء من يحتاجون للحماية الدولية تطرح عدة مشكلة أساسية تتعلق بقدرتهم على التمتع الفعلي بهذا الحق في دول قد لا تمتلك بالضرورة سجلاً ناصعاً في مجال احترام حقوق الانسان والحريات.

في هذا الإطار، بدا المتحدث باسم المفوضية الأوروبية حذراً حيث قال: “أخذنا علماً بالتعديلات الدانمركية وسنقوم بتحليلها بعمق قبل الحديث عن اجراءات محتملة”، وفق كلامه.

وأشار ادلبرت يانيس إلى ضرورة أن تحترم الدول الأعضاء في الاتحاد المعاهدات النافذة والتي تؤمن وتحمي حقوق طالبي اللجوء، ملاحظاً ان ميثاق الهجرة واللجوء الجديد الذي طرحته بروكسل أواخر العام الماضي ينطلق من مبدأ مفاده أن اللجوء حق أساسي من حقوق الانسان.

ولفت المتحدث النظر إلى إشكالية هامة تتمثل بتمتع الدانمرك باستثناءات واعفاءات من بعض سياسات الهجرة المتوافق عليها أوروبياً، موضحاً أن هذا الأمر يدفع بروكسل للتريث قبل الحكم.

وكانت السلطات الدانمركية قد استخدمت الإعفاءات الممنوحة لها في وقت سابق وأقرت الغاء رخص إقامة مئات اللاجئين السوريين على أراضيها.

وطالبت الدانمرك هؤلاء بالعودة إلى مناطق مثل العاصمة دمشق وضواحيها باعتبارها آمنة حالياً، الأمر الذي اثار غضب منظمات دولية.