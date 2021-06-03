قضية الهجرة على مائدة غداء عمل لوزراء الداخلية الاوروبيين الثلاثاء القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أفادت مصادر في المفوضية الاوروبية بأن غداء العمل لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ يوم الثلاثاء المقبل، سيخصص للنقاش حول تدفقات الهجرة.

ونوهت المصادر بأنه “لا يوجد بند محدد في جدول الأعمال بشأن طلب إيطاليا إعادة توطين المهاجرين” لتقاسم أعباء استضافتهم بين دول التكتل الموحد، “لكن النقاش بين الوزراء سيكون فرصة لإيطاليا للحديث عن ذلك”.

كما اشارت إلى أنه في الوقت الراهن “لا يوجد نقاش رسمي حول آلية تضامن للصيف”، الذي يتزامن في العادة مع زيادة تدفقات المهاجرين عبر مياه البحر الابيض المتوسط و”لكن كما هو الحال دائمًا هناك عمل وتنسيق على أساس طوعي. لقد ساعدت الدول الأعضاء إيطاليا ومالطا عند الحاجة، بالتنسيق مع المفوضية الاوروبية”.

وقي سياق متصل، أعلنت وزيرة الداخلية الايطالية لوتشانا لامورجيزي عن زيارة إلى ليوبليانا غدا الجمعة للقاء نظيرها السلوفيني أليش هوجس. وستركز الزيارة على الاستعدادات للرئاسة السلوفينية الدورية للاتحاد الأوروبي، في النصف الثاني من العام الحالي، مع إيلاء اهتمام خاص للهجرة غير النظامية.