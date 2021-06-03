مارديني بعد زيارة غزة: لا يمكن تحقيق مستقبلٍ أفضل إلا بالحلول السياسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال مدير عام اللجنة الدولية للصليب الأحمر، روبير مارديني إنه لا يمكن تحقيق مستقبل أفضل بين الفلسطينيين والإسرائيليين الا بالحلول السياسية.

وأشار في مؤتمر صحفي عقده بالقدس في ختام زيارة الى إسرائيل والأراضي الفلسطينية إلى أنه “على الرغم من أنّ المساعدات الإنسانية تمنع انهيار بعض الخدمات الأساسية في غزة في المرحلة الحالية، إلّا أنها ليست حلاً مستداماً”.

وقال “ما شاركني إيّاه الناس هو إحساسٌ عميقٌ بالإرهاق واليأس وعدم القدرة على رؤية مستقبلٍ أفضل للأجيال الشابّة في المنطقة. صحيحٌ أنّه في المرحلة الحالية يحتاج سكان غزة للمساعدات الإنسانية، إلّا أنّ المساعدات لا يمكن أن تمنع عودة شبه حتمية لليالٍ تملؤها أصوات الرعب في مرحلة ما في المستقبل القريب أو البعيد، فلا يمكن تحقيق مستقبلٍ أفضل إلا بالحلول السياسية”.

وكشف ماردني النقاب إنه “أبلغتُ الطرفين باستعدادنا لأن نكون وسيطاً محايداً بينهما في حالة التفاوض لإجراء تبادلٍ للمعتقلين أو للرفات البشرية. للعائلات الحق في معرفة مصير أحبائهم والحزن والمضي قدماً في الحياة”.

وتحدث عن انطباعاته من زيارته الى غزة وجنوبي إسرائيل.

وقال: “لقد تركت جولة التصعيد الأخيرة أثراً كبيراً على الناس في غزة. مع كلّ جولةٍ جديدةٍ من القتال، يجد سكان غزة منازلهم وسبل عيشهم مدمّرةً مرةً تلو الأخرى، فيصبح حالهم أسوأ ممّا كان عليه. لقد سئموا من الحديث عن القدرة على التأقلم، فهي ببساطة عبارة تضمر في طيّاتها انعدام الخيارات المتاحة أمام أشخاصٍ يُجبرون على التحمّل وإكمال حياتهم بما تبقّى لديهم مراراً وتكراراً”.

وأضاف: “كما دفع المدنيون في إسرائيل ثمناً باهظاً، إذ أصبح البقاء بالقرب من الملاجئ أمراً طبيعياً للمجتمعات في جنوب إسرائيل، كما هو الحال مع الحرائق الناجمة عن البالونات الحارقة التي تلحق الضرر بالأراضي الزراعية وسبل العيش”.

وحذر مارديني من انه “تترك حلقات الخوف والدمار المتكرّرة على جانبي السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل أثراً نفسياً سيتردّد صداه لسنواتٍ عديدةٍ في أذهان الأطفال والكبار على حدٍ سواء”.

وقال: “إنّ جيلاً كاملاً من شباب غزة قد نشأ وهو لا يعرف سوى الحدود المغلقة والجولات المتكررة من الأعمال العدائية. لقد مرّ على أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً أربع عملياتٍ عسكريةٍ وتصعيداتٍ لا حصر لها. وهُم بحاجة إلى بصيص أمل وإلى مستقبلٍ يتطلعون إليه”.

وأضاف: “لديّ إيمانٌ راسخٌ بضرورة إعادة القانون الدولي الإنساني إلى الطاولة لمعالجة الآثار القانونية والإنسانية لسياسات الاحتلال على الفلسطينيين. إن احترام هذا القانون ليس الدواء الشافي لإنهاء الاحتلال، لكنه يساعد في الحفاظ على مسار التفاوض نحو حلٍّ مستدام. لن يتم حلّ هذا النزاع بسرد بنود اتفاقية جنيف الرابعة، ولكن الامتثال للالتزامات الأساسية سيكون بدايةً جيدةً لما أصبح طريقاً طويلاً ومؤلماً بشكلٍ متزايدٍ نحو السلام”.

وأعلن مارديني إنه “سينصبّ تركيز اللجنة الدولية على تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في غزة. ولتحقيق هذه الغاية، قمنا بتوجيه نداءٍ أوّليٍّ لرفع ميزانيتنا بمقدار 10 ملايين فرنك سويسري (11.1 مليون دولار أمريكي)”.