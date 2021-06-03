إيطاليا: 59 وفاة جديدة بكورونا وتسجيل 1968 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الصحة الايطالية مساء اليوم الخميس تسجيل 59 حالة وفاة جراء وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و1968 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أنه بعد إجراء 98 ألف مسحة إختبار للكشف عن الفيروس، يبلغ معدل الحالات الايجابية مقارنة بالاختبارات 2% مرتفعا عن الـ1.2% المعلن الاربعاء.

عدد المرضى في الاقسام العامة المخصصة لـ كوفيد-19 بالمستشفيات يبلغ 5717 مريضا بعد أن غادرها بين أمس واليوم 141. أما بالنسبة للمرضى في وحدات العناية المركزة، فيبلغ مجموعهم اليوم 892 مريضا، بإنخفاض قدره 41 مقارنة ببيانات الأمس.

إجمالا، يبلغ العدد التراكمي للذين إصيبوا بالوباء منذ بداية إنتشاره في الاشهر الاولى من العام الماضي 4 ملايين و225 آلفا و163، من بينهم 126 ألفا و342 ضحية.

المتعافون 3 ملايين و893 ألفا و332 بعد شفاء 6 آلاف و392 بين أمس واليوم. الحالات الايجابية النشطة تقدر بـ205 الاف و562، ما يعادل 4 آلاف و488 أقل مقارنة بأرقام المصابين أمس.