الفلسطينيون “سعداء” برحيل نتنياهو ولكنهم “يخشون” بينيت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-أعرب مسؤولون في السلطة الفلسطينية عن سعادتهم بانتهاء حقيبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولكنهم يخشون سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي القادم نفتالي بينيت.

وقال مسؤول فلسطيني كبير: “نحن بالطبع نسعد لانتهاء حقبة نتنياهو والتي استمرت 12 عاما جمد خلالها عملية السلام وصعد الاستيطان وكان دائما مسبب للتوتر في القدس والضفة الغربية والحروب في غزة”.

ولكن المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أضاف في حديث مع وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء: “ومن ناحية ثانية فإن وجود نفتالي بينيت المعروف بسياساته المعادية للفلسطينيين من خلال دعمه المطلق للاستيطان ودعواته المتكررة لضم أجزاء واسعة من أراضي الضفة الغربية وعداءه المطلق لقيام دولة فلسطينية هو أمر يثير القلق”.

وتابع المسؤول الفلسطيني: “كنا نأمل ان تنتهي حقبة نتنياهو بقدوم شخص على استعداد للانخراط في عملية سياسية تؤدي الى تطبيق حل الدولتين ولكن من الواضح ان هذا ليس هو الحال في إسرائيل”.

وكان زعيم حزب “هناك مستقبل” يائير لابيد أعلن في ساعة متأخرة من مساء أمس التوصل الى اتفاق مع 7 أحزاب يمينية ووسطية ويسارية لتشكيل حكومة تسقط حكومة نتنياهو.

وبموجب الإتفاق فإن بينيت سيرأس الحكومة حتى شهر أيلول/سبتمبر 2023 على ان يرأس لابيد، الذي سيتولى حتى ذلك الحين وزارة الخارجية، رئاسة الحكومة حتى العام 2025.

وستضم الحكومة أحزاب يمينية وهي “إسرائيل بيتنا” و”يمينا” و”أمل جديد” وأخرى وسطية هي “ازرق أبيض” و”العمل” و”هناك مستقبل” وحزب “ميرتس” اليساري بدعم من القائمة العربية الموحدة (الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية) برئاسة منصور عباس.

وقال المسؤول الفلسطيني: “ندرك أن ما يجمع هذه الأحزاب هو الرغبة بإسقاط نتنياهو ولكن نحن لم نرى حتى الان البرنامج السياسي لهذه الحكومة، فلا نعرف مثلا موقفها من حل الدولتين، خبرتنا تقول إن الأحزاب اليمينية فيها تعارض بشدة حل الدولتين”.

وأضاف: “بالمقابل، فإن أحزاب مثل العمل وميرتس تؤيد حل الدولتين ولكن الى أي مدى هي قادرة على فرض موقفها السياسي هو أمر بحاجة الى الانتظار فضلا عن الموقف من الاستيطان. فهل العمل وميرتس ومنصور عباس يقبلون باستمرار الاستيطان وماذا سيكون موقفهم من الحكومة في مثل هذه الحالة”.

وتابع المسؤول الفلسطيني: “يتعين ان ننتظر ونرى، نحن نتوخى إيجابية ولكن من الصعب ان نحكم بأن هذا هو الحال الا بالحكم على الحكومة من خلال أدائها”.

وينتظر ان تؤدي الحكومة الجديدة اليمين القانونية منتصف الأسبوع المقبل او بداية الأسبوع الذي يليه.

وقال المسؤول الفلسطيني: “سياسيا نحن لا نبدي بشكل علني موقفا من أي تشكيل الا عند رؤية الحكومة قد حصلت على الثقة ونشرت برنامجها وحتى ذلك الحين سننتظر ونرى”.