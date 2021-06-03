سالفيني يرحب بتوجه الدنمارك لفتح مراكز لجوء خارج الاتحاد الاوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رحب زعيم حزب الرابطة الايطالي، ماتيو سالفيني بإقرار البرلمان الدنماركي قانونا يسمح للحكومة بفتح مراكز إستقبال طالبي اللجوء في دول ثالثة أثناء معالجة ملفاتهم.

وقال سالفيني، في معرض تعليقه على القانون المثير للجدل “طالبو اللجوء خارج الأراضي الوطنية: حسنا فعلت الدنمارك، التي يحكمها اليسار، بإقرار قانون لفتح مراكز استقبال في بلدان ثالثة”.

وأضاف سالفيني، الذي يشارك حزبه في الائتلاف البرلماني الواسع الداعم لحكومة ماريو دراغي، “بعد عمليات الصد الإسبانية (للمهاجرين) وإغلاق فرنسا لحدودها، نتلقن دروسًا من حكومة أوروبية أخرى. ندعو وزارة الداخلية (الايطالية) إلى أن تأخذ علما” بذلك.