الاتحاد الأوروبي يقترح توسيع إنتاج لقاحات كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تقدم الاتحاد الأوروبي بمقترح لمنظمة التجارة العالمية من أجل توسيع انتاج اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لضمان توزيع عادل ومتكافئ لها بين مختلف دول العالم.

ويتضمن المقترح، الذي أعلنته المفوضية اليوم، اعترافاً بالدور المحوري الذي تلعبه منظمة التجارة العالمية في مجال التصدي للوباء، وتشجيعاً لكافة الدول على الاتفاق على مجموعة التزامات بخصوص حقوق الملكية الفكرية.

في هذا الإطار، أكدت المفوضية على أهمية توسيع نطاق إنتاج اللقاحات في العالم لضمان حصول البلدان الأقل دخلاً عليه، حيث “يجب أن يصار إلى تسهيل حركة اللقاحات ومكوناتها عبر الحدود”، حسب المتحدثة باسمها.

ومن جانب آخر، رحبت المفوضية بقرار شركات إنتاج اللقاحات فايزر، مودرنا، جونسون اند جونسون بتقديم 1.3 مليار جرعة لقاح مضاد للجائحة للدول الفقيرة والمتوسطة الدخل هذا العام بسعر الكلفة.

وتعتبر الخطة الأوروبية، بنظر مسؤولي الاتحاد، بديلا مقبولاً عن الطلب الذي سبق أن تقدمت به كل من الهند وجنوب أفريقيا من أجل رفع الحظر عن براءات اختراع إنتاج اللقاح.

وكان المقترح الهندي – الجنوب افريقي قد أحدث جدلاً دولياً واسعاً، إذ رفضته العديد من الدول الأوروبية فيما أيدته الإدارة الأمريكية.