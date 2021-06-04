حلفاء نتنياهو والشيوعيون وحماس يهاجمون منصور عباس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – يجد رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس نفسه في مواجهة هجمة شرسة يقودها حلفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والشيوعيون وحركة (حماس) بعد قراره دعم حكومة المعارضة الإسرائيلية.

وعباس، 47 عاما، هو أصلا طبيب اسنان وفاز بعضوية الكنيست أكثر من مرة بالماضي، لكن القائمة العربية الموحدة خاضت الانتخابات الأخيرة في مارس/آذار منفصلة عن القائمة المشتركة التي تضم 3 أحزاب عربية.

ويطرح عباس نظرية لم تقبلها الأحزاب العربية التقليدية في إسرائيل تقوم على أساس أنه طالما أن المواطنين العرب جزء من المجتمع الإسرائيلي فعليهم أن يكونوا جزءا من صنع القرار فيها وأن لا يقفوا على الهامش.

ونجح عباس في الحصول على برامج تزيد قيمتها عن أكثر من 13 مليار دولار أمريكي للمجتمع العربي في إسرائيل مع وقف هدم منازل المواطنين العرب والاعتراف بـ3 قرى غير معترف بها من قبل الحكومة الإسرائيلية مقابل دعم حكومة المعارضة عبر 4 أصوات لحزبه في الكنيست.

لكنه وجد نفسه متهما بالإرهاب من قبل اليمين الإسرائيلي وبالخنوع من قبل حركة (حماس) والحزب الشيوعي في إسرائيل فضلا عن اتهام إعلام خليجي له بأنه “إخوان”.

ولا يبدو ان هذه الهجمة الواسعة تؤثر في عباس الماضي قدما في برنامجه.

وقال أحد المقربين من عباس لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء: “لن نرد على هذه الحملة، ليقولوا ويفتروا قدر ما شاءوا، نتنياهو واتباعه حتى في العالم العربي يريدون بقاء نتنياهو في السلطة”. وأضاف أن “عداء الشيوعيين للإسلاميين معروف أما موقف (حماس) فهو مؤسف”.

وكتب عضو المكتب السياسي للحركة منصور عباس في تغريدة على تويتر “الائتلاف الجديد سيكون أكثر تطرفًا من التحالف اليميني السابق، أما عباس منصور فلا يمثل إلا نفسه، بعد أن أعطى غطاءً لطبخةٍ نتنة تسمم انتصار أهلنا في الداخل للقدس والأقصى”.

والقائمة العربية الموحدة هي الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية التي انشقت في سنوات التسعينيات عن الحركة إثر موقفها الداعم لاتفاق أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية والتي شاركت لاحقا بانتخابات الكنيست الإسرائيلي.

أما الجناح الشمالي للحركة الإسلامية فهي برئاسة الشيخ رائد صلاح وهي حركة محظورة في إسرائيل منذ العام 2015 بسبب علاقتها مع جماعة الإخوان المسلمين ونشاطها في مدينة القدس.

وبدوره قال الحزب الشيوعي في إسرائيل “إنّ دعم الحركة الإسلامية الجنوبية (الموحدة) لحكومة لا تلتزم بوقف التطهير العرقي في القدس الشرقية المحتلة والانتهاكات والاستفزازات في المسجد الأقصى، بعد أن رفضها اليمين، يضفي الشرعية على سياسة التنكّر لحقوق الشعب الفلسطيني. وقد أثبت الهجمة الفاشية التي شنتها الشرطة وعصابات اليمين على الجماهير العربية أنّ الفصل بين القضايا القومية والمدنية للجماهير العربية هو وهم وضرب من ضروب الشعوذة السياسية”.

وتزخر حسابات نشطاء اليمين الإسرائيلي المؤيد لنتنياهو في وسائل التواصل الاجتماعي بتهجمات على عباس بوصفه “داعم للإرهاب”.

ومع ذلك قال زعيم حزب “يمينا” نفتالي بينيت الذي سيكون الأول في رئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة قد وصفه بالرجل الشجاع.

وقال بينيت في مقابلة مع القناة الإسرائيلية (12) إن “منصور عباس ليس من مؤيدي الارهاب. قابلت رجلاً أمينًا وقائدًا شجاعًا يمد يده ويسعى لمساعدة المواطنين الإسرائيليين”.