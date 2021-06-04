دي مايو: المدرسة ركيزة الانتقال البيئي أيضاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو عن الاقتناع بأن المدرسة تمثل ركيزة الانتقال البيئي أيضاً.

وكتب دي مايو على صفحته الخاصة في (فيسبوك) الجمعة، “حسناً أبليت يا باربرا!” معرباً عن “الشكر لوكيلة وزارة التربية والتعليم باربرا فلوريديا، على عملها “منذ البداية على خطة التحول البيئي والثقافي في المدارس الإيطالية”.

وأكد الوزير أن “العالم بأسره يتجه نحو التحول الإيكولوجي، وهو أسلوب حياة ونمو اقتصادي يتناغم بشكل متزايد مع البيئة. ومع ذلك، ستكون هذه العملية مستحيلة بدون ركيزة أساسية: المدرسة”، لأنها “تلك التي يمكن أن تحدث فرقًا بالنسبة لشبابنا، وبالتالي لمستقبلنا جميعًا ومستقبل الكوكب”.

وذكّر وزير الخارجية بأن “الخطة تتضمن العديد من الإجراءات الملموسة: من بناء 200 مدرسة جديدة ذات كفاءة عالية في استخدام الطاقة، إلى تحويل المدارس إلى مجتمعات تنتج وتتقاسم الطاقة من مصادر متجددة”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول “لعل الخطة تمتد لتشمل الهدف الأكثر أهمية أيضاً: تدريب الأجيال الجديدة على التفكير والعيش بطريقة مستدامة، وإعدادها للمهن التي يتطلبها التحول البيئي”.