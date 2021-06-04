مصر تُدخل آليات ومعدات الى غزة استعدادا لإعادة الاعمار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – غزّة – أدخلت مصر، اليوم الجمعة، عبر معبر رفح الحدودي آليات ومعدات الى غزة استعدادا لإعادة الاعمار.

وشكر وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان “جمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري على الدعم والمساندة في اعمار غزة وإدخال الآليات والمعدات الثقيلة للمباشرة في إزالة الركام والأنقاض”.

وأشار سرحان في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إلى أن القاهرة “أرسلت مهندسين وخبراء مصريين اطلعوا على حجم الأضرار والركام، ثم قامت بإرسال آليات ثقيلة من شاحنات ورافعات وغيرها من المعدات”.

وأكد الوزير على أن “وزارة الأشغال العامة والإسكان بصفتها المسؤول الرئيسي عن ملفات الإعمار وضعت خطة عمل وآلية لعمل الآليات والمعدات الثقيلة عبر الإشراف على عملها في إزالة الركام والأنقاض حتى تكون جاهزة للبدء بالإعمار في حال توفر الأموال له”.

وكانت مصادر فلسطينية مطلعة قد قالت لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن شركات مصرية ستنفذ إعادة الاعمار في غزة.

ومن المرجح ان تتبرع العديد من دول العالم لتنفيذ عملية الاعمار حال الانتهاء من تقييم الأضرار وتقدير الاحتياجات.

وتسببت العملية الإسرائيلية الأخيرة في غزة بدمار واسع شمل منازل وأبراج ومؤسسات.