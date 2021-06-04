إيطاليا: 2257 إصابة و73 حالة وفاة بكوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إنه تم في أنحاء البلاد اليوم الجمعة، تسجيل2257 إصابة بوباء كوفيد 19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أن عدد حالات الوفاة الجديدة اليوم وصل إلى 73 ضحية”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 126,415 شخصاً.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم تحديد الحالات الجديدة استنادا إلى 220,939 تحليل كشف عن العدوى”، والتي أظهرت أن “الحالات إيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس بلغت نسبة 1.15٪”.