وزيرة الداخلية الإيطالية: استئناف الدوريات الحدودية المشتركة ضد الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي استئناف الدوريات الحدودية المشتركة مع بلدان الجوار ضد حركة الهجرة غير النظامية.

وقال بيان صدر عن مقر وزارة الداخلية، قصر (فيمينالي) الجمعة، إن “الوزيرة لامورجيزي اتفقت اليوم خلال اجتماع في العاصمة ليوبليانا مع نظيرها السلوفيني آليس هويس، على أن استئناف الدوريات المشتركة على الحدود بين سلوفينيا وإيطاليا سيتم في غضون شهر واحد في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية”.

وخلصت مذكرة الداخلية إلى القول إنه، في هذا الإطار “سيتم استخدام تقنيات الطائرات بدون طيار ونظّارات الرؤية الليلية في الدوريات”.