اخصائية مناعة إيطالية: لا شيء يثبت المنشأ غير الطبيعي للفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قالت اخصائية مناعة إيطالية إنه “لا يزال كل شيء حتى اليوم يدعم الأصل الطبيعي لفيروس كورونا” المسؤول عن حالة طوارئ وباء كوفيد 19، حتى لو أن “هذا لا يعني عدم ضرورة الاستمرار بطرح الأسئلة وتحليل الحقائق”.

وفي معرض النقاش الدائر حول أصل فيروس كورونا الوبائي، ذكّرت أخصائية المناعة بجامعة بادوڤا (مقاطعة ڤينيتو ـ شمال) أنتونيلا ڤيولا، بأنه “في هذه الأيام نسمع شائعات، حتى معتمدة علميًا، تذهب إلى حد إعلان أن أصل كوف ـ سارس ـ 2 ليس طبيعيا”.

وتابعت: “إنه شك يبدو أيضًا أنه تملك عالم المناعة أنتوني فاوتشي أيضاً، مع طلبه للسلطات الصينية لإتاحة السجلات الطبية لـ9 أشخاص كانوا قد أظهروا أعراضًا متوافقة مع وباء كوفيد 19 قبل إعلان الأخبار الرسمية عن الحالات الأولى للإصابة به”.

وأكدت ڤيولا في منشور على (فيسبوك)، أن “هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن ذلك: ادعى شخص ما في بداية انتشار الوباء بالفعل أن الفيروس قد تم إنشاؤه في مختبر (من خلال عملية قص وخياطة)”، وأن “تحليل تسلسل الحمض النووي الريبي للفيروس استبعد هذا التلاعب”.

وأشارت عالمة المناعة إلى أن “الفرضية اليوم تختلف قليلاً: نظرًا لأننا لم نتمكن من العثور في الطبيعة (في الخفافيش أو في مضيف وسيط محتمل) على فيروس كوف ـ سارس ـ 2 نفسه، فيجب أن يكون قد هرب من المختبر الذي كان يخضع للدراسة فيه”.

وخلصت ڤيولا مسلطة الضوء على أن “عدم وجود دليل (المضيف الوسيط) يصبح بالتالي وعلى صعيد المفارقة، دليلاً لدعم فرضية ليس لها دليل، وهي أن الفيروس هرب من المختبر”.