سالفيني: على وزيرة الداخلية تطبيق سياساتي في الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني أن على وزيرة داخلية بلاده أن تطبق السياسات التي كان قد تبنّاها في مجال الهجرة عندما كان وزيراً للداخلية.

ولدى لقائه الصحفيين في ساحة مقر مجلس الشيوخ بروما، قصر (مداما) الجمعة، قال سالفيني إن “الحكومة والبرلمان الدنماركي اليساري وافقا على قاعدة بقاء طالبي اللجوء في بلدان المغادرة”.

وتابع: “بينما وافقت ألمانيا مع الاشتراكيين في حكومتها على قاعدة تقضي ببقاء المهاجرين الذين وصلوا إلى بلادنا فيها، لذلك أنتظر أن تطبق وزيرة الداخلية الحالية سياساتي”، ألا وهي “السيطرة على من يغادر ومن لا يغادر، من يرسو على سواحلنا من لا يرسو، لأننا نحتاج إلى صيف يشهد طفرة اقتصادية مع السائحين الذين يدفعون لنا، لا طفرة في رسوّ قوارب (سياح) ندفع نحن لهم لاحقاً”.

وخلص زعيم حزب الرابطة الى القول: “لذلك آمل أن ندرك بعد ما أقدمت عليه إسبانيا، فرنسا، الدنمارك وألمانيا، أنه من وجهة النظر هذه، علينا أن نواجه الهجرة بمفردنا ونفعل ذلك بشكل جيد”.