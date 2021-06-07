إسرائيل: حماس لا تحتجز جنود على قيد الحياة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قالت إسرائيل إن حركة (حماس) لا تحتجز جنود أحياء في قطاع غزّة، داحضة بذلك شريط صوتي سربته الحركة عبر قناة الجزيرة القطرية لإسرائيلي قال إنه جندي.

وقال منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين يارون بلوم، إن “إسرائيل تعلم تماما حالة الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول رحمهما الله، وحالة المدنيين افيرا مانغيستو وهشام السيد اللذين اجتازا الحدود وهما على قيد الحياة”.

وأضاف: “ستواصل دولة إسرائيل العمل بحزم ومسؤولية على استعادة الجنديين والمدنيين” معتبرا نشر الشريط “مناورة رخيصة وواضحة”.

وكانت حركة (حماس) قد سربت عبر قناة الجزيرة الفضائية شريطاً مسجلاً لشخص تحدث باللغة العبرية قال انه جندي محتجز لدى الحركة في غزة.

لكن إسرائيل تشير إلى ان (حماس) تحتفظ منذ عام 2014 بجثماني جنديين إسرائيليين إضافة الى إسرائيليين إثنين على قيد الحياة هما افيرا مانغيستو وهو من أصول اثيوبية وهشام السيد وهو عربي.

الا ان الشريط اظهر المتحدث على انه جندي دون نشر اسمه.

ونفت عائلة مانغيستو والسيد أن يكون الصوت لابنيهما.

وتتوسط مصر في مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل و(حماس) لإبرام صفقة تبادل أسرى.