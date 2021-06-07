كونتي: حركة خمس نجوم ستوسع نطاق عملها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي إن حركة خمس نجوم ستوسع نطاق عملها ليكون على مستوى دولي أيضاً.

وكان مؤسس حركة خمس نجوم، بيبي غريللو، قد أسند لكونتي مهمة اعادة تأسيس الحركة التي تواجه تصدعا داخليا وتراجعا في شعبيتها.

وفي أول مقابلة يجريها منذ تركه قصر الحكومة (كيجي) في شباط/فبراير الماضي، أضاف كونتي في تصريحات لصحيفة (كورييري ديلّا سيرا) الإثنين: “أنا متحمس جدا ومستعد لمواصلة العمل لما فيه خير المواطنين”، متحدثاً عن “مستقبل الحركة، التي ستكون في حوار دائم مع المجتمع المدني”.

وذكر أن “المجتمع ومع جميع المكونات المعتدلة في البلاد. سوف نوسع نطاق عملنا ليشمل جميع الطبقات المنتجة، حتى تلك التي لم ننظر إليها بالاهتمام الواجب في الماضي. أفكر في سلسلة الخدمات بأكملها، التجارة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، العاملين لحسابهم الخاص والمهنيين”.

وواصل رئيس الوزراء السابق: “سنكون أكثر التزامًا بمحاربة المافيا والفساد، ونركز على تعزيز الابتكارات التكنولوجية والاستدامة البيئية والطاقة والتدخلات التي تهدف إلى جعل بلدنا أكثر ملاءمة للعيش وعدالة مع الشباب والنساء والأشخاص غير المكتفين ذاتيًا”.

وشدد كونتي على أنه “لن يكون هناك حكم مسبق بالنفي، وسنلتقي مع دراغي قريبا. هذه الفترة لم تعد بالفائدة على خمس نجوم، لكن مع القيادة الجديدة ستعود الحركة لإسماع صوتها بوضوح وبصوت عالٍ وسنعمل، كما هي الحال دائمًا، من أجل خير البلاد”.

وأشار رئيس الحكومة السابق إلى أن “بعض القرارات أثارت استياء وحيرة المواطنين، أنا أفكر في دعم الشركات، وببعض الإرشادات حول حماية قطاع العمل والتحول البيئي. كما خلق العفو الضريبي وتهميش هيئة مكافحة الفساد بعض الارتباك الآن”.

ونوه كونتي بأنه “من الطبيعي أن يؤثر قلق المواطنين أيضًا على القوة التي تحافظ على الأغلبية النسبية في البرلمان. لكننا نحن الذين عملنا من أجل استقرار البلاد خلال المراحل الأكثر حدة للوباء نريد أيضًا أن نكون أبطال مرحلة التعافي”. واختتم بالقول: “سنكون مخلصين وبناءين دون التخلي عن قيمنا ومعاركنا”.