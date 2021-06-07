مفوض أوروبي: نطالب أمريكا المعاملة بالمثل وقبول السياح الأوروبيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالب الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأمريكية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لدى تنظيم دخول السياح الأوروبيين إلى أراضيها.

هذا وما أعلنه المفوض الأوروبي المكلف شؤون السوق الداخلية تيري بروتون اليوم، موضحاً أنه سيجري محادثات هذا المساء مع المسؤولين الأمريكي لتحديد آليات دخول الأمريكيين إلى أوروبا وبالعكس.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد توافقت على السماح لمن تلقى جرعتين من اللقاح المضاد لكوفيد 19 من مواطني معظم دول العالم بالدخول لأراضيها دون اللجوء إلى إجراء كشف أو الالتزام بالحجر الصحي.

ويشترط الأوروبيون دائماً أن يكون اللقاح الذي تلقاه السائح معترف به أوروبياً، أي من انتاج فايزر، أسترازينيكا، جونسون أند جونسون وموديرنا.

ورأى بروتون أن مطالبة السلطات الأمريكية للأوروبيين بالحجر الصحي لدى دخولهم إلى أراضيها، إجراء غير عادل، خاصة وأن العواصم الأوروبية تعفي السياح الأمريكيين الذين تلقوا جرعتي اللقاح المضاد لكوفيد 19 منذ 15 يوماً على الأقل من أي تدبير احترازي، ” نريد فقط المعاملة بالمثل”، وفق كلامه.

وأوضح بروتون أن المطالبة بمبدأ المعاملة بالمثل تنطبق أيضاً على الصين.

هذا وتأمل بروكسل أن تتوصل الدول الأعضاء إلى تنسيق إجراءاتها والسماح بدخول كافة السياح ممن تلقوا جرعتين من لقاح معترف به أوروبياً ضد كوفيد 19 ، وذلك لإنقاذ الموسم السياحي.

يذكر أن الدول الأوروبية لا تزال، رغم اتفاقها، على مبدأ فتح الحدود الخارجية أمام السياح، تطبق تدابير مختلفة سعياً لمنع دخول السلالات المتحورة من كوفيد 19 إلى أراضيها.