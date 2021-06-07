إيطاليا: كشف مجموعة معادية للسامية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن عملية جرت اليوم الإثنين وقادت إلى تفكيك مجموعة معادية للسامية.

وأضافت المصادر ذاتها أن المجموعة تسمى “التنظيم الآري الروماني”، وتتألف من “مناضلين” تتراوح أعمارهم بين 26 و62 عاماً، “اختصت بشكل دائم بالنشر على الشبكات الاجتماعية لكتابات ومقاطع فيديو وصور ذات محتوى عنصري وتمييزي، للاشتراكية القومية، ذات إلهام معادٍ للسامية ومنكر لكل ما يتصل بنظريات المؤامرة ضد الشعب اليهودي”.

وذكرت المصادر أن العملية جاءت “نتيجة تحقيق لوحدة العمليات الخاصة (ROS) التابعة لقوات الدرك (كارابينييري) بدعم في مرحلتها التنفيذية من قيادات قوات الدرك الإقليمية في كالياري، كوزينتسا، فروزينوني، لاتينا، لاكويلا، ميلانو، روما وساساري”.

وقالت إن العملية قادت إلى “تنفيذ مرسوم تدبير حجز احترازي شخصي والالتزام بالمثول أمام الشرطة القضائية، بأمر من قاضي التحقيق في محكمة روما بناءً على طلب مكتب المدعي العام، ضد 12 مشتبهاً بارتكاب جرائم تكوين تنظيمات بهدف الدعاية والتحريض لأسباب تتعلق بالتمييز العرقي والديني”.

وأشارت إلى أن “التحقيقات، التي تم إطلاقها في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، تندرج ضمن استراتيجية أوسع لمكافحة الظواهر المتطرفة بدعوة من مكتب المدعي العام في روما في نطاقه القضائي وباستخدام مديرية مكافحة الجريمة في العاصمة”.