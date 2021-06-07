السلطة الفلسطينية: وقف الاستيطان هو المدخل الجدّي لإحياء عملية السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قالت السلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن وقف الاستيطان هو المدخل الجدّي لإحياء عملية السلام.

وقالت وزيارة الخارجية الفلسطينية في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء: “في الوقت الذي تتجه فيه أنظار الرأي العام ووسائل الإعلام وتتركز الجهود نحو تثبيت التهدئة ووقف إطلاق النار وإنهاء العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وكبح جماح التصعيد الإسرائيلي الحاصل ضد القدس ومقدساتها وأحيائها وبلداتها ومواطنيها خاصة في حي الشيخ جراح والمسجد الأقصى المبارك وبلدة سلوان، تسابق سلطات الاحتلال الإسرائيلي الزمن في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية الإحلالية في الضفة الغربية المحتلة عامة”.

وأضافت: “تدين الوزارة بأشد العبارات التغول الاستيطاني الاستعماري المتواصل على مدار الساعة في أرض دولة فلسطين، وتعتبره ضماً زاحفاً للضفة الغربية المحتلة، وإمعاناً في تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية”.

وتابعت: “هذا يؤكد من جديد أن الاستيطان هو مشروع الاحتلال الميداني المتواصل لتدمير وتخريب الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين”.

وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية على إن “وقف الاستيطان يُشكل اختباراً لمصداقية المواقف الدولية المعلنة لحل الصراع، ومدى توفر الإرادة الجدية لدى إدارة بايدن لتحقيق السلام”.