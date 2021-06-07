إيطاليا: وصول 60 مهاجراً إلى مقاطعة كالابريا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كوزينتسا – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن وصول قارب يحمل على متنه 60 مهاجراً إلى مقاطعة كالابريا، جنوب البلاد.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الشرطة اعتقلت مواطنَين روسيَين (36 و47 عاما) بتهمة المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية”، لاعتبارهما “في الواقع المهربين المسؤولين عن القارب الشراعي الذي كانت على متنه مجموعة المهاجرين ذوي الجنسيات العراقية والإيرانية”.

وذكرت المصادر الأمنية أن “القارب رسا على سواحل كيراتي التابعة لمحافظة كوزينتسا”، وأنه “بعد النزول مباشرة، تلقى المهاجرون، ومن بينهم امرأة وابنها البالغ من العمر خمس سنوات، إسعاف رجال الشرطة والكوادر الطبية”.

وأشارت المصادر إلى أنه “بعد فترة وجيزة، وبفضل شهادة أولئك الذين شهدوا الهبوط، حصلت الشرطة على معلومات كافية للتعرف على المهربين الروسيين اللذين عملا على فقد آثارهما في هذه الأثناء واستدعيا سيارة أجرة لمغادرة كالابريا”، لكن “محاولتهما باءت بالفشل”.

ولفتت المصادر إلى أن “رجال الدرك تعقبوهم في الواقع، في أحد شوارع كارياتي وبعد ذلك مباشرة، وإثر اعتراف بعض المهاجرين أيضًا، قاموا باعتقالهما ثم اقتادوهما إلى سجن كاستروفيلاري التابع للمحافظة”.