مفوضة أوروبية في ليبيا اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تقوم المفوضة الأوروبية مكلفة الشؤون الداخلية يلفا يوهانسن، بزيارة اليوم إلى ليبيا لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين حول الهجرة، إدارة الحدود والأمن.

وستلقي المفوضة الأوروبية رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة والعديد من كبار المسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية.

وستسعى يوهانسن، حسب بيان المفوضية الصادر اليوم إلى العمل مع الليبيين لتحديد أطر مستقبل الدعم السياسي الطويل الأمد المقدم أوروبياً لليبيين.

وتؤكد بروكسل على أن دعمها لليبيا يرتكز على محاور أساسية تتعلق الهجرة وإدارة الحدود وكذلك تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد.

هذا وتندرج زيارة المفوضة الأوروبية ضمن إطار تحركات أوروبية نشطة تجاه طرابلس بهدف إبرام صفقة تعاون تتمحور حول الهجرة.

يذكر أن وفداً أوروبياً مؤلف من المفوض الأوروبي المكلف شؤون التوسيع ووزيري الخارجية الإيطالي والمالطي قد زار طرابلس في 28 آيار/ مايو الماضي، قبل أن يقوم عبد الحميد الدبيبة بزيارة إلى إيطاليا في اليوم الأخير من الشهر نفسه.