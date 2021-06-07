ستولتنبرغ يزور واشنطن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يقوم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية اليوم، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وأعضاء في الكونغرس.

وتأتي زيارة يانس ستولتنبرغ إلى واشنطن، تحضيراً لقمة الحلف التي ستعقد في 14 حزيران / يونيو الحالي في بروكسل.

هذا ومن المقرر أن يبحث المسؤولان المواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة القادمة ومنها آفاق مستقبل الحلف لعام 2030، سبل مواجهة التهديدات الخارجية المتعددة الأطياف ومستقبل العلاقات مع روسيا.