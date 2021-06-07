البابا يستقبل الرئيس النمساوي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعلن الكرسي الرسولي أن البابا فرنسيس استقبل اليوم الإثنين رئيس جمهورية النمسا، ألكسندر فان دير بيلن، الذي التقى لاحقًا وزير الخارجية الكاردينال، بيترو بارولين، يرافقه مسؤول العلاقات مع الدول المونسنيور پاول ريتشارد غالاغر.

وقالت مذكرة للمكتب الصحفي التابع للكرسي الرسولي، إنه “خلال المحادثات الودية تم الإعراب عن الارتياح للعلاقات الجيدة التي تربط بين الكرسي الرسولي والنمسا”. ثم “تم التركيز بعد ذلك على القضايا الجيوسياسية، سواء أكانت تلك الأوروبية أم الدولية منها على حد سواء”.

وخلص بيان دار الصحافة الفاتيكانية الى القول، إن “اللقاء لم يخلُ من الإشارة إلى دور الكنيسة في تعزيز التضامن الرامي إلى تعزيز السلام والأخوة العالمية ورعاية الخليقة”.