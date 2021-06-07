ميلوني: إتحاد أحزاب بيمين-الوسط ليس ضدي وله مزايا ومخاطر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا)، جورجا ميلوني أن إتفاق حزبي الرابطة، بقيادة ماتيو سالفيني و(فورتسا إيتاليا)، بزعامة سيلفيو برلسكوني على الاتحاد ليس ضدها بل ضد أحزاب اليسار.

وكانت ميلوني قد أعلنت في وقت سابق أن حزبها، الكيان السياسي الوحيد في يمين-الوسط المعارض للحكومة، لا يرغب في الانضمام الى هذه المبادرة، التي لم تتضح تفاصيلها بعد وواجهت رفضا من برلمانيين في حزب برلسكوني.

وقالت ميلوني في تصريحات صحفية الاثنين “ليس الأمر أنني لست مقتنعة، والفكرة ذكية” في حد ذاتها و”ليست ضدي بل ضد اليسار”.

ولكنها أضافت “الخطوط العريضة (للمبادرة) ليست واضحة بالنسبة لي، فهناك من يتحدث عن تنسيق وآخر من يتحدث عن توحيد المجموعات البرلمانية. أعتقد أنهم يريدون محاولة زيادة ثقلهم” في حكومة ماريو دراغي التي يدعمونها.

وقالت ميلوني، زعيمة الحزب الذي شهد صعودا كبيرا في استطلاعات الرأي مؤخرا بسبب بقائه في صف المعارضة، “أنظر إلى الاقتراح باحترام مطلق، ولم أتحدث مع برلسكوني وسالفيني بشأنه. إنها عملية لها مزايا ومخاطر. اعتقد، على الدوام، أن الاختلافات مصدر إثراء وما يصنع الفرق في السياسة هو الهوية”.