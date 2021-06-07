الداخلية الإيطالية: وصول 15065 مهاجراً منذ بداية العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أنه منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم، وصل 15,065 مهاجراً إلى سواحل البلاد، وأنه في الفترة نفسها من العام الماضي كان قد وصل 5473 مهاجراً، بينما في عام 2019 كانوا 2025 شخصاً فقط.

وتأخذ المعطيات التي أصدرتها الوزارة، بنظر الاعتبار، عمليات رسوّ قوارب الهجرة التي تم رصدها حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم.

وقالت المذكرة أنه “تم يوم أمس تسجيل وصول 58 شخصًا إلى سواحلنا، مما رفع العدد الإجمالي للوافدين عن طريق البحر إلى بلدنا منذ بداية الشهر الجاري إلى 373 شخصاً”، موضحة أنه “في العام الماضي، كان هناك 1831 وافداً في شهر حزيران/يونيو بأكمله، بينما في عام 2019 وصل إلينا 1218 مهاجراً”.

وأشار بيان الداخلية إلى أن “من بين أكثر من 15 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا عام 2021، هناك 2608 من الجنسية البنغالية (17٪)، بناءً على ما أعلن عنه المهاجرون وقت وصولهم، بينما يأتي التونسيون بالمرتبة الثانية مع 2113 شخصاً وبنسبة 14٪”.

وتابعت المذكرة: “يلي ذلك ساحل العاج (1410 بنسبة 10٪)، إريتريا (971، 7٪)، مصر (958، 6٪)، غينيا (945، 6٪)، السودان (905، 6٪)، ثم “المغرب (623، 4٪)، مالي (568، 4٪) والجزائر (456، 3٪)، بالإضافة إلى 3508 أشخاص (23٪) قادمين من دول أخرى أو لا يزالون قيد إجراءات تحديد الهوية”.