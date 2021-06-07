الاتحاد الأوروبي يعلن سريان قواعد محاربة المحتوى الإرهابي عبر الانترنت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تدخل القواعد الأوروبية الجديدة لمحاربة المحتوى الإرهابي وخطاب الكراهية عبر شبكة الانترنت حيز التنفيذ اليوم.

هذا ما أعلنته اليوم المفوضية الأوروبية، مشيرة إلى ان هذه القواعد “تلزم” منصات التواصل وشركات الانترنت بحذف أي محتوى ذو طابع إرهابي خلال مدة ساعة واحدة فقط من نشره.

وأشارت المفوضية في البيان الصادر عنها اليوم بهذه الشأن، إلى أن القواعد الجديدة تعتبر خطوة إضافية على طريق محاربة انتشار الايدلوجيا المتطرفة وعامل أساسي من عوامل التوعية والوقاية ضد الهجمات عبر الانترنت والتطرف.

ويؤكد الجهاز التنفيذي الأوروبي على أن القواعد الجديدة تحتوي على ضمانات حقيقية بشأن حرية التعبير وسهولة توصيل المعلومة.

وتلزم هذه القواعد، حسب المفوضية، شركات الانترنت والسلطات المحلية بالإعلان عن عدد المحتويات التي تم حذفها في مدة زمنية معينة والإجراءات التي اتُبعت لتحديد نوعية وخطورة هذه المحتويات ونتائج فحص الشكاوى التي قدمها المتضررون.

هذا وستُمكن هذه القواعد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من انزال “عقوبات” بحق شركات الانترنت التي لا تحترمها أو تخالفها.

من جانبه، وصف نائب رئيس المفوضية ماغاريتس شيناس، هذه القواعد بـ” التاريخية”، مشيراً إلى أنها تساهم في منع انتشار المحتوى الإرهابي على الانترنيت، فـ”هي خطوة هامة على طريق تامين رد أوروبي فاعل على الإرهاب والتطرف”، على حد وصفه.

ويعلق الجهاز التشريعي الأوروبي أهمية قصوى على سرعة حذف المحتويات الإرهابية من أجل منع وقوع هجمات على أرض الواقع وحرمان الإرهابيين من استخدام الشبكة العنكبوتية ومنصات التواصل لتجنيد الشباب وتشجيع الجريمة.

على خط مواز، يستبعد المراقبون أن تحدث هذه القواعد الغرض المأمول منها، إذ أن الشركات والدول هي من يحتفظ بحق اتخاذ القرار النهائي حول ماهية المحتويات.

هذا وكانت المفوضية قد شجعت قبل سنوات شركات الانترنت على التوقيع على مدونة سلوك لضبط المحتويات على الشبكة،

لكن هذا الأمر لم يعط نتائج فعالة إذ لم يلتزم بالمدونة “جزئياً” إلا عدد قليل من الشركات.