ميشيل: العلاقات مع روسيا بأدنى مستوياتها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أن العلاقات التي “تربط” التكتل الموحد ودوله بروسيا هي حالياً في أدنى مستوياتها.

جاء ذلك في أعقاب مكالمة هاتفية أجراها ميشيل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم.

وأبلغ ميشيل بوتين الموقف الأوروبي الرافض لكل الأنشطة “غير القانونية والمستفزة والمزعزعة للاستقرار” التي تقوم بها موسكو تجاه الاتحاد ودوله الأعضاء وباقي الأطراف الدولية.

ووصف ميشيل الموقف الأوروبي من روسيا بـ”الموحد”، مضيفاً: “لن يصب استمرار الوضع الحالي، أو أي تدهور إضافي محتمل للعلاقات، في مصلحة أي من الطرفين”.

وأعاد رئيس المجلس الاوروبي التأكيد على تمسك بروكسل بالشروط الخمسة الأساسية التي ستمكن موسكو، في حال احترامها وتلبيتها، من إقامة علاقات إيجابية وجيد مع الأوروبيين.

وأثار المسؤول الأوروبي مرة أخرى الوضع في أوكرانيا، مشدداً على تمسك الأوروبيين باستقلالية ووحدة أراضي وسيادة أوكرانيا على حدودها المعترف بها دولياً، داعياً موسكو لتحمل مسؤولياتها وتنفيذ اتفاقية مينسك.

كما كرر ميشيل الموقف الأوروبي من حادثة “اختطاف” طائرة أوروبية من قبل السلطات البيلاروسية واعتقال صحفي بيلاروسي معارض كان على متنها، ورأى أنه “بإمكان روسيا استخدام نفوذها للبحث عن حل شامل للأزمة السياسية في بيلاروسيا”.

هذا وقد بحث المسؤولان الأوروبي والروسي قضايا سياسية إقليمية مثل الوضع في ليبيا والصراع بين أرمينيا وأذربيجان، وكذلك طرق التصدي لوباء كوفيد-19 وللقاحات وغير ذلك من القضايا العالمية الملحة.

وتأتي المكالمة قبل أيام من انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي – الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك قبل انعقاد القمة الأوروبية الدورية نهاية الشهر الجاري والتي ستبحث العلاقات بين بروكسل وموسكو.