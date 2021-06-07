إيطاليا: 65 وفاة جديدة بكورونا والاصابات تتراجع لمستويات ما قبل الموجة الثانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الصحة الايطالية مساء اليوم الاثنين تسجيل 65 حالة وفاة جراء وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و1273 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

الاصابات المعلنة اليوم هي الادنى منذ 15 أيلول/سبتمبر 2020، عشية بدء الموجة الثانية للفيروس.

العدد الإجمالي للضحايا، منذ بداية إنتشار كوفيد-19 في الاشهر الاولى من العام الماضي يبلغ 126 ألفا و588 حالة وفاة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أنه بعد إجراء حوالي 85 ألف مسحة إختبار للكشف عن الوباء، يبلغ معدل الحالات الايجابية مقارنة بالاختبارات 1.5% وهونفس المعدل المعلن أمس الاحد.

عدد المرضى في الاقسام العامة المخصصة لـ كوفيد-19 بالمستشفيات يبلغ 4910 مريضا بعد أن غادرها بين أمس واليوم 153. أما بالنسبة للمرضى في وحدات العناية المركزة، فيبلغ مجموعهم 759 مريضا، بإنخفاض قدره 15 مقارنة ببيانات الأمس.

المتعافون 3 ملايين و918 ألفا و657 بعد شفاء 6 آلاف و392 بين أمس واليوم. الحالات الايجابية النشطة تقدر بـ118 ألفا و453، ما يعادل 3 آلاف و819 أقل مقارنة بأرقام المصابين الاحد.