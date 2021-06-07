رئيس الوزراء الليبي يستقبل المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الليبية أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة استقبل ظهر اليوم الاثنين، المفوضة الاوروبية مكلفة الشؤون الداخلية يلفا يوهانسون.

واشار المكتب الاعلامي لحكومة الوحدة الوطنية إلى أن الحديث بين الجانبين الليبي والاوروبي “تمحور حول مسألة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، وسبل دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في مواجهة هذه الظاهرة والعواقب السلبية الناتجة عنها كظاهرة الارهاب والتجارة بالاعضاء والبشر”، حيث أكد رئيس الوزراء أن “الدولة الليبية كونها دولة عبور لن تستطيع لوحدها وقف هذه الظاهرة بل الأمر يحتاج لتعاون جدي من قبل الإتحاد الأوروبي ومع دول المنشأ”.

كما أشار المجتمعون إلى “ضرورة قيام شراكة حقيقة وادارة للازمة كون الهجرة مسألة حساسة وتحتاج لمعالجات متنوعة ومختلفة، من إنشاء مشاريع تنموية بدول المصدر، وكذلك دعم للسلطات الليبية ببرامج تدريبية لعناصر جهاز مكافحة الهجرة وتطوير قدرات خفر السواحل الليبية”.