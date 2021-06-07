لقاء إيطالي-نمساوي يناقش تدفقات الهجرة والشراكة مع دول المنشأ والعبور

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- إستقبلت وزيرة الداخلية الايطالية لوتشانا لامورجيزي وزيرة الشؤون الأوروبية والدستورية في الحكومة النمساوية كارولين إدستادلر، بمقر الوزارة في روما.

واشارت مذكرة لوزارة الداخلية إلى أنه تم خلال الاجتماع “مناقشة القضايا المتعلقة بالمفاوضات حول الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء” المقترح من المفوضية الاوروبية، إضافة إلى “حماية الحدود الخارجية الأوروبية والحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى تلعب دورًا رئيسيًا فيما يتعلق بتدفقات الهجرة”.

وأفادت المذكرة بأن وزيرة الداخلية الايطالية قالت لضيفتها النمساوية إنه “يجب علينا جميعًا العمل معًا على المستوى السياسي حتى تضع مؤسسات الاتحاد الأوروبي أيديها على الفور على اتفاقيات شراكة استراتيجية قوية مع بلدان المنشأ وعبور تدفقات الهجرة، بدءًا من ليبيا وتونس، لتعزيز عمليات الاستقرار الجارية هناك والمساهمة في تنميتها الاقتصادية”.