سالفيني: لا يمكن معاملة إيطاليا كمخيم للاجئين ودراغي يشاركني الرأي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن زعيم حزب الرابطة الايطالي، ماتيو سالفيني أن رئيس الوزراء ماريو دراغي يشاطره الرأي بشأن عدم معاملة إيطاليا “كمخيم للاجئين في أوروبا”.

وقال سالفيني للصحفيين بعد لقاء جمعه اليوم الاثنين مع دراغي بمقر رئاسة الوزراء “كان هناك أيضًا حديث عن الهجرة، لا يمكن ترك إيطاليا لوحدها، ومعاملتها كمخيم للاجئين في أوروبا”. ورأى زعيم حزب الرابطة أن “الشراكة بين الدول الأوروبية والأفريقية أمر أساسي. ونتوافق في وجهة النظر هذه مع الرئيس دراغي”.

ويشارك حزب الرابطة، الذي لا يزال الحزب الاول في إيطاليا حسب إستطلاعات الرأي، بثلاثة وزراء في حكومة الائتلاف الموسع الحاكم الذي يضم أيضا قوى في تيار يسار-الوسط.