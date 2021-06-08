دي مايو يعلن قرب إعلان المنطقة الاقتصادية الخالصة لإيطاليا بمياه المتوسط  

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اشار وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو إلى أن “الإقرار الوشيك لقانون سيسمح بإعلان المنطقة الاقتصادية الخالصة لإيطاليا سيمثل خطوة مهمة” في نهج سلطات بلاده تجاه البحار

وقال دي مايو الثلاثاء، مخاطبا ندوة بعنوان (البحار والصحة) نظمتها السفارة الإيطالية لدى الكرسي الرسولي، “إن إنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة لن يستلزم فقط توسيع الحقوق السيادية الحصرية لإيطاليا على مناطق بحرية كبيرة بشكل خاص، بل سيزيد من مسؤولية بلدنا عن الإدارة المتوازنة والمستدامة لموارد البحر”.

وقال رئيس الدبلوماسية الايطالية “من هذا المنظور، سيكون من الأهم توصل إيطاليا للإدراك بأن عليها إدارة منطقة تساوي حوالي 20% من كامل مساحة البحر الأبيض المتوسط”.