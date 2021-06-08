وزيرة داخلية إيطاليا: الأمن أساس نمو البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعربت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي عن الاقتناع بأن “الأمن أساسي لنمو البلاد”.

وقالت الوزيرة لامورجيزي في حديثها خلال ندوة “التحدي الإيطالي والأوروبي لأجل النمو الاجتماعي والاقتصادي للبلاد”، إنه “في عام 2020، أنشأنا هيئة مراقبة دائمة لمخاطر اختراق الاقتصاد القانوني من قبل الجريمة المنظمة”.

وأضافت الوزيرة: “أعتقد أن قضية الأمن أساسية لأنها تؤثر على نمو بلادنا، على تلك المبادئ التي يجب ابراز قيمتها، ليس في ظل موجة حالات الطوارئ”. واختتمت بالقول “لأن الأمن يجب أن تحكمه الدولة وتتحكم به مبادئ عامة ينبغي ألا تكون مرتبطة بحالات محددة”.