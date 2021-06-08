الرئيس الإيطالي: الالتزام بدعم النقل الجوي واستئناف السياحة واجب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – دعا رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا إلى “إيلاء اهتمام خاص بدعم وتعزيز انتعاش حركة النقل الجوي، النقل بشكل عام وقطاع السياحة في بلدنا”.

وقال الرئيس ماتّاريلا في خطابه لافتتاح قسم جديد بمطار ليناتي في ميلانو (مقاطعة لومبارديا ـ شمال) الثلاثاء، إن “حركة النقل الجوي شهدت العام الماضي تقلصاً كبيراً للغاية بحيث وصلت إلى الصفر تقريباً مقارنة بالمستويات السابقة”.

وأشار رئيس الدولة إلى أن “هذا يفرض على المؤسسات، وكما يحدث حالياً، ضرورة وواجب الحرص على الأهمية التي يلعبها النقل الجوي بالنسبة لنا كدولة، على جوانب وجبهات مختلفة”.

وذكر ماتّاريلا أن “هذه اللحظة مهمة ويجب الاعتراف بها لمجموعة (Sea) التي تدير مطاري ليناتي ومالبينسا”، وكذلك لـ”إدارتي البلدية والمقاطعة على هذه المبادرة وآفاقها. إنها علامة تبعث على التشجيع والثقة”.