الخارجية الايطالية تستدعي سفير دولة الامارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الخارجية الايطالية الثلاثاء أنه “بناء على تعليمات من الوزير لويجي دي مايو، استدعى الأمين العام لوزارة الخارجية، إيتوري سيكوي اليوم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى روما عمر الشامسي”.

وحسب الاعلام المحلي، فإن دولة الامارات، على الرغم خطة الطيران المتفق عليها بالفعل، رفضت ولمدة ثلاث ساعات السماح لطائرة بوينغ-767 تابعة لسلاح الجو الايطالي الاقلاع من مطار الدمام بالمملكة العربية السعودية وعبور الاجواء الاماراتية في رحلتها إلى هرات في أفغانستان.

وأشار بيان مقتضب بهذا الصدد إلى أن الامين العام لوزارة الخارجية أعرب للسفير عن “الدهشة وخيبة الأمل الشديدة” بشأن التصرف “غير المتوقع والذي يصعب فهمه” من جانب السلطات المعنية في دولة الامارات.

يشار إلى أن الطائرة التي كانت غادرت مطار براتيكا دي ماري، وعلى متنها 40 صحفيا للمشاركة في مراسم إنزال العلم الايطالي في هرات، استأنفت لاحقا رحلتها بعد “التوقف القسري” في الدمام.