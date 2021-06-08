دي مايو يشارك باجتماع فيديوي لوزراء خارجية “عملية برلين”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزارة الخارجية الايطالية أن الوزير لويجي دي مايو، شارك باجتماع عن طريق الفيديو لوزراء خارجية “عملية برلين”، التي تضم ست دول من غرب البلقان وتسع دول من الاتحاد الاوروبي.

وقالت مذكرة قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، الثلاثاء، أن “جدول أعمال الاجتماع الوزاري ركز على قضايا الحوار السياسي لتعزيز المصالحة الإقليمية وعلى الأجندة الاقتصادية لأجل تعزيز التكامل الإقليمي”.

وذكرت أن “الوزير دي مايو شدد على ضرورة إعطاء دفعة جديدة لعملية التكامل الأوروبي في البلقان، كوسيلة لتعزيز عملية الإصلاح وترسيخ المنطقة لقيم ومبادئ الاتحاد الأوروبي”، ثم شجع “دول غرب البلقان على الاستمرار بالسير على طريق التكامل الإقليمي، كذلك من خلال تدابير ملموسة لتشجيع التنقل داخل المنطقة”.