وزير الدفاع الايطالي: تصرف مستغرب من دولة الامارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-هرات- انتقد وزير الدفاع الايطالي لورينزو غويريني رفض السلطات في دولة الامارات العربية المتحدة عبور طائرة عسكرية لأجوائها في مسار رحلتها إلى هرات للمشاركة في مراسم إنزال العلم الايطالي وانسحاب البعثة العسكرية من أفغانستان.

وقال غويريني للصحفيين، على هامش مراسم إنزال العلم في هرات، “لقد تم اتخاذ بعض المبادرات الدبلوماسية ، باستدعاء السفير الإماراتي لدى وزارة الخارجية لطلب الإيضاحات وللتعبير عن كامل خيبة الأمل والاستغراب من رفض التحليق فوق الاجواء الامارتية”، على الرغم من “إبلاغ السلطات مسبقا”.

ووفق الإعلام الإيطالي، فإن الطائرة التابعة للقوات الجوية الإيطالية لحضور حفل اختتام المهمة العسكرية في أفغانستان في هرات، أضطرت إلى الهبوط في مطار الدمام السعودي ، لأن سلطات الإمارات رفضت مرورها عبر مجالها الجوي في منتصف الرحلة.