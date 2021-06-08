ايطاليا تستنكر الهجوم الإرهابي في سبها الليبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس ـ أعربت ايطاليا على لسان سفارتها في العاصمة الليبية عن الاستنكار للهجوم الإرهابي الذي وقع في سبها، جنوب البلاد.

وكتبت السفارة الإيطالية في ليبيا على (تويتر) الثلاثاء، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع مساء الأحد في سبها، وأودى بحياة ضحايا بين قوات الأمن الليبية، وتبنى مسؤوليته تنظيم (داعش)، أن “إيطاليا تدين بأشد عبارات الادانة الهجوم الإرهابي الذي وقع في سبها بتاريخ 6 حزيران/يونيو” الجاري.

وأضافت سفارة إيطاليا في طرابلس الغرب: “نعرب عن تعازينا القلبية وتعاطفنا مع أسر أفراد الامن الذين دفعوا أغلى الاثمان أثناء خدمتهم لبلدهم”.