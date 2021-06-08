لامورجيزي تدعو أوروبا لاتفاقيات شراكة قوية مع بلدان منشأ المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ – دعت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي إلى أن يبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقيات شراكة قوية مع بلدان المنشأ للمهاجرين.

وقالت الوزيرة لامورجيزي في حديثها خلال اجتماع مجلس الشؤون الداخلية الملتئم في لوكسمبورغ الثلاثاء، إنه “للحد من ضغط الهجرة على الحدود الأوروبية الخارجية وبالتالي الحركات الثانوية داخل الاتحاد، يجب علينا تكثيف جميع جهودنا على المستوى السياسي حتى تضع مؤسسات الاتحاد الأوروبي أيديها على الفور على اتفاقيات شراكة استراتيجية قوية مع دول منشأ وعبور تدفقات الهجرة”.

وذكرت لامورجيزي أن ما سلف ذكره ينبغي أن يتم “بدءًا من ليبيا وتونس، لتعزيز عمليات الاستقرار الجارية والمساهمة في تنميتها الاقتصادية”.

وأضافت الوزيرة، أنه “بالنسبة لدول منطقة المتوسط ​​التي تم لم شملها في مجموعة (Med5)، من الضروري أن تتبع مفاوضات حول اتفاقية الهجرة واللجوء الجديدة، على مسار مزدوج في الوقت نفسه، من ناحية القضايا المتعلقة بالمسؤولية وتلك المرتبطة بالتضامن بين الدول الأعضاء”.

وخلصت وزير الداخلية إلى القول، إنه ما ذكر سلفاً، “يجب أن يرافقه وضع آلية عادلة لإعادة توزيع المهاجرين في أوروبا”.