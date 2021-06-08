إيطاليا: طفرة بأعداد ضحايا كوفيد وارتفاع الإصابات أيضاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ تحدثت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، عن حدوث طفرة بأعداد ضحايا وباء كوفيد 19 وزيادة في الإصابات أيضاً مقارنة بيوم أمس.

وقالت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، إن “هناك 1896 إصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد اليوم”، والتي كانت قد توقفت أمس عند 1273 حالة.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم منذ يوم أمس تسجيل 102 حالة وفاة أخرى، ليصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 253,380 منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بوباء كوفيد 19″، بينما لم يتجاوز عدد الضحايا أمس الـ65 شخصاً.