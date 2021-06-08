مسؤولة دبلوماسية إيطالية تشيد بمشروع نور في فلسطين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أشادت مسؤولة دبلوماسية إيطالية بمشروع “موارد عمرانية جديدة” (NUR) لهيئة التعاون الإنمائي في فلسطين، والذي يشهد مشاركة بلديتي تورينو وبيت لحم.

وخلال المؤتمر الدولي حول انتقال الطاقة والسياسات المحلية، الذي تروج له هيئة تنسيق البلديات من أجل السلام في محافظة تورينو في إطار مشروع (NUR)، قالت نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي، مارينا سيريني، “أنا أؤمن بشدة بالتعاون اللامركزي وبالدور الذي يمكن للسلطات المحلية أن تقدمه لهيئة التعاون بفضل قدرتها على إشراك المجتمعات، وهذا أمر أساسي”.

وأضافت سيريني: “لهذا السبب، أعتقد أن تطوير أوجه التعاون والشراكات مثل تلك التي تمكن مشروع نور من إقامتها مع السلطات المحلية، الجامعات، الهيئات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني، التي يمثل كل منها لاعباً رئيسياً مهماً بشكل خاص في هيئة تعاوننا الإنمائي”.

وأوضحت نائبة الوزير أن “فلسطين هي أحد المجالات ذات الأولوية لهيئة التعاون الإيطالية، التي تمول وتنفذ تدخلات في مختلف القطاعات”، وذلك “من تعزيز الحق في الصحة إلى حماية حقوق الإنسان، مروراً بتعزيز المساواة بين الجنسين وبرامج تطوير الاقتصاد الخاص”.