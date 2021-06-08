أشكنازي: واشنطن ستعين مبعوثا لتعزيز عمليات التطبيع مع العرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي، إن واشنطن ستعين مبعوثا خاصا من أجل تعزيز عمليات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية.

ومع قرب انهائه مهام منصبه، قال اشكنازي للصحافيين في تصريحات الثلاثاء، إن الأمريكيين “تبنوا اتفاقيات إبراهيم بالكامل وهم متشوقون لتوسيعها، سيكون هناك شخص ما ليكون مسؤولاً عن القيام بذلك”.

واستخدم اشكنازي مصطلح “اتفاقيات إبراهيم” الذي أوقفت الإدارة الأمريكية الحالية استخدامه لارتباطه بإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وعوضا عن ذلك تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية مصطلح “اتفاقيات التطبيع” الذي لا تحبذ الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب استخدامه.

ولم يحدد اشكنازي اسم الشخصية الأمريكية التي ستتولى مهمة دفع عمليات التطبيع، لكن صحيفة الـ(واشنطن بوست) الأمريكية قالت إن النية تتجه لتعيين السفير الأمريكي الأسبق في إسرائيل دانيال شابيرو بهذا المنصب.

وقال أشكنازي إن “دولاً عربية إضافية تنظر في إمكانية تحسين علاقاتها مع إسرائيل في ظل اتفاقيات التطبيع مع الامارات المتحدة والبحرين والمغرب”.

ولم يحدد اشكنازي أسماء هذه الدول.