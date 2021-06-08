دي مايو: نسعى لفتح طرق سياحية جديدة نحو إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن حكومة بلاده تعمل على “فتح مزيد من الطرق” للوصول إلى السياح الأجانب.

وفي مداخلته خلال حدث نظمته صحيفتي (فاينانشيال تايمز) البريطانية و(إل سولي 24 أوري) الثلاثاء، أضاف الوزير دي مايو “نحن نعمل على قطاع السياحة لإعادة فتح ممرات أكثر وأكثر”، وأردف “لقد فتحنا رحلات إلى دبي على ضوء المعرض الذي سيبدأ فيها في تشرين الأول/أكتوبر المقبل”. كما أشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى “فتح رحلات إلى دول مثل إسرائيل والمملكة المتحدة، وهي خارج الاتحاد الأوروبي لكنها متقدمة في عمليات التلقيح”. واختتم بالقول إن “علينا أن نفتح مزيد من هذه الطرق والسعي إلى إيجاد طرق جديدة”.