إيطاليا: نعمل على 360 ْ لاستعادة التبادل التجاري مع ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – أكدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو، القول: “إننا نعمل على نطاق 360 درجة لاستئناف النشاط التجاري” مع ليبيا.

وفي مداخلته خلال حدث نظمته صحيفتي (فاينانشيال تايمز) البريطانية و(إل سولي 24 أوري) الثلاثاء، أضاف الوزير دي مايو، أن “هذا لم يكن ممكناً لولا عامين من العمل الإيطالي لدعم عملية السلام”، مبيناً أن “لدينا الآن حكومة تريد المزيد من الحضور الإيطالي في ليبيا وسنلبي طلبها هذا”.

وذكّر دي مايو بأن “ليبيا ما قبل الحرب كانت تحظى بنشاط تصدير من إيطاليا بقيمة 15 مليار يورو، واليوم نحن عند ملياري يورو فقط بعد 10 سنوات من التوترات”.

وأستدرك رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “لكن يمكننا استعادة هذا الهامش، حتى من وجهة نظر الجنوب أيضاً”، واختتم بالقول، “إنها منصة تطل على البحر الأبيض المتوسط ​​يمكنها جذب الاستثمارات”.