مسؤول صحي إيطالي: تحديد موقع المواطنين مقترح لا يليق بدولة متحضرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى مسؤول صحي إيطالي أن تتبع تحركات الناس “مقترح غير لائق أو خليق بدولة متحضرة على الإطلاق”.

جاء ذلك على لسان رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى سان رافاييلي في ميلانو (مقاطعة لومبارديا ـ شمال)، ألبرتو تزانغريللو، تعليقا على اقتراح عالم الفيروسات أندريا كريزانتي استخدام تحديد الموقع الجغرافي للمواطنين عند دخولهم إلى مكان عام لتحديد وتتبع حالات كوفيد 19.

وقال تزانغريللو في تصريحات إذاعية، إنه “يجب أن نعود تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية”، محذّراً من أنه “بخلاف ذلك، سنكون في حالة يستطيع فيها شخص ما، حتى على أساس سلطته المفترضة كطبيب أو باحث أو عالم فيروسات، اقتراح أن يتم من خلال شريحة إلكترونية، تسجيلنا أو مراقبتنا بطريقة ما”.

وخلص المسؤول الصحي مؤكداً أن “أسلوب الحياة هذا لم يعد مقبولاً”.