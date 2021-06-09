وزير العمل الإيطالي: حماية شاملة للعمال وإصلاح الضمان الاجتماعي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالي أندريا أورلاندو، أن إصلاح شبكة الأمان الاجتماعية “سيكون جاهزا بحلول أوائل تموز/يوليو المقبل، لكن وزارة المالية بحاجة للعثور على الموارد”.

وفي مقابلة إذاعية نشرتها صحيفة (لا ستامبا) الأربعاء، قال الوزير أورلاندو إن “النقاش حول خطة الإصلاح سينتهي في نهاية الشهر الجاري أو مطلع تموز/يوليو المقبل، عندها سيكون من الضروري البدء بمناقشة الأمر مع وزارة الاقتصاد، من أجل إيجاد الموارد اللازمة لتفعيل الأدوات المختلفة”.

وأضاف أورلاندو أن “الفكرة تكمن في نظام حماية شامل لبناء آلية تسريح تأخذ بالاعتبار حجم الشركة وخصوصية القطاعات، وهي ليست مجرد أداة لتكملة الراتب، بل ذات طبيعة تدريبية أيضًا”.

وتابع الوزير في المقابلة ذاتها، أنه “علاوة على ذلك، فإن السلوك سيكون ذاته بشأن البطالة، لربطها بسياسات العمل النشطة”. وأردف، “يجب ألا ننتظر نهاية آلية التأمين الاجتماعي الجديد للتوظيف (NASpI) لتحريك آليات إعادة توزيع العمال”. واختتم بالقول إنه “باختصار، يلزم توفير أدوات مختلفة لإعطاء امتصاص للصدمات بالنسبة للجميع، هذا هو طموحنا”.