باحث بلجيكي: أوروبا مهمة للولايات المتحدة في المواجهة مع الصين وروسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رأى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لوفان لا نوف البلجيكية تانغي سترييه، أن أوروبا أصبحت مسرحاً سياسياً “ثانوياً” بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية منذ حقبة الرئيس الأسبق باراك أوباما، لكنها تبقى مهمة لمواجهة روسيا والصين.

وكان الباحث البلجيكي يعلق اليوم على الجولة الأوروبية الأولى للرئيس الأمريكي جو بايدن في الفترة ما بين 11-16 الشهر الجاري، والتي تبدأ في بريطانيا حيث تُعقد قمة السبع الكبار، تليها بروكسل حيث قمتي حلف شمال الأطلسي والقمة الأوروبية – الأمريكية.

وسيتوجه الرئيس بايدن في 16 حزيران/يونيو الحالي إلى جنيف للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد أستاذ العلاقات الدولية البلجيكي أن الرئيس بايدن يسعى لتكريس فكرة القيادة الأمريكية للقوى الغربية ضد القوى المنافسة ولإعادة تفعيل العلاقات عبر الأطلسي بعد التدهور الذي لحق بها خلال فترة الرئيس السابق دونالد ترامب.

ونبه سترييه إلى بعض إشارات التهدئة القادمة من واشنطن، لا تعني أن كافة المشاكل الاقتصادية قد حُلت بالفعل بين الأوروبيين والأمريكيين، وذلك في إشارة إلى النزاع حول مساعدات الدولة بشأن شركتي بوينغ وايرباص والحرب التجارية بخصوص الألمنيوم والصلب.

وبخصوص المواجهة مع الصين، اعتبر الباحث البلجيكي أن لواشنطن وبروكسل مصلحة في التعاون ضد بكين خاصة في مجال التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، ” على الدول عبر ضفتي الأطلسي أن تضع سياسات موحدة لمواجهة الصين في كافة المجالات التقنية”، حسب كلامه.

وأيد سترييه الرأي القائل بأن السياسة الأمريكية – الأوروبية المشتركة ضد الصين غير موجودة حالياً، وأن بكين هي الطرف الأقوى في كل مجالات التكنولوجيا.

كما تطرق الباحث البلجيكي إلى أهمية اجتماع دول الحلف، بوجود بايدن، هذا العام، مشيراً إلى أن الحلفاء الأوروبيين يريدون التزاماً واضحاً من واشنطن بدعم دفاعهم عن أراضيهم ضد التهديد التوسعي الروسي وربما الصيني، فـ”التقارب العسكري بين موسكو وبكين يقلق الحلف”، وفق كلامه.

