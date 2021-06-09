مسؤول أمني إيطالي: يمكن لسلطة مستقلة فقط أن تكون موثوقة ضد الفساد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى مسؤول أمني إيطالي أنه يمكن لسلطة مستقلة فقط أن تكون موثوقة تمامًا في مجال محاربة الفساد.

وقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (Anac) جوزيبي بوزيا في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلّا سيرا) الأربعاء، “أنا أدافع عن مبدأ وضع هذه الاختصاصات في يد سلطة مستقلة تعتمد هرميًا على الحكومة، وليس في أيدي الجهات الحكومية نفسها”.

وأشار بوزيا إلى أن “سيطرة سلطة مستقلة عن الحكومة جاءت وفق قرار تم اتخاذه عام 2013 أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين”، مبيناً أنه “إذا تم التراجع عنه، فإن هناك مخاطرة بفقدان المصداقية”.

وبعد مهاجمته للحكومة متهماً إياها بممارسة “المصادرة”، شدد المسؤول الأمني على “الثقة من أنه سيتم التوصل إلى حل في نهاية المطاف، على أساس المحادثات الإيجابية في الأيام الأخيرة”. وأردف “أتوقف هنا. أود فقط أن أضيف أن رئيس الولايات المتحدة وقع على مذكرة قبل ثلاثة أيام لرفع محاربة الفساد إلى مستوى المصلحة الوطنية”.

وأوضح بوزيا أن “مصداقية الدولة في نظر المستثمرين المؤسساتيين تعتمد على مصداقية تشريعات مكافحة الفساد والهيكل المؤسسي الذي يشرف على القواعد المتعلقة بهذا الأمر”.

وبالنسبة لخطر أن ينتهي الأمر بموارد خطة التعافي في الأيدي الخطأ، رأى المسؤول أنه “مع قاعدة بيانات العقود العامة المحسنة، بالإضافة إلى الرقمنة الكاملة لجميع إجراءات العطاءات للسيطرة الكاملة على كل يورو يتم إنفاقه، سنحاول تجنب هذا الخطر”.