فيراري الإيطالية تعين مديراً تنفيذياً جديداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت شركة فيراري الإيطالية لصناعة السيارات الفاخرة، تعيين بينيديتّو ڤينيا مديراً تنفيذياً جديداً لها.

وذكرت الشركة في بيان الأربعاء، أن “ڤينيا سيلتحق بفيراري في الأول من أيلول/سبتمبر المقبل”، وهو “يأتي من شركة (Microelectronics ST) التي يشغل فيها حاليًا منصب رئيس أقسام الأنظمة الموازية، الأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة (Mmes)، ومجموعة المجسات”، وهي “أكبر أعمال التشغيل وأكثرها ربحية في الشركة لعام 2020″، كما أنه ” عضو اللجنة التنفيذية لـ (ST) أيضا”.

وأشار البيان إلى أن “المدير المُعيّن البالغة من العمر 52 عامًا، مواطن إيطالي يتمتع بخبرة دولية واسعة في العمل مع بعض الشركات التكنولوجية الرائدة في العالم، تخرج بمرتبة الشرف في علم الفيزياء من جامعة بيزا”. وقد “انضم إلى (ST) عام 1995، وأسس أعمال (Mmes) التابعة للشركة وعمل على اكتساب الشركة ريادة في سوق واجهة المستخدم التي تنشط بالحركة”.

وقال البيان إنه “ضمن دوره رئيساً تنفيذياً، ستكون أولوية بينيديتّو ڤينيا هي ضمان استمرار فيراري في تعزيز ريادتها كمهندسة لأجمل السيارات وأكثرها تقدمًا تقنيًا في العالم”، مبينةً أن “معرفته الواسعة، نتيجة لأكثر من 26 عامًا من الخبرة في قلب صناعة أشباه الموصلات التي تعمل على إحداث تحول سريع في قطاع السيارات، ستعمل على تسريع قدرة فيراري على فتح آفاق جديدة في تطبيق أحدث التقنيات”.